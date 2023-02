Κέρδη $4 τρισ. στην παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2022

Τα κέρδη της παγκόσμιας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2022 εκτινάχθηκαν σε 4 τρισ. δολάρια περίπου, έναντι 1,5 τρισ. δολαρίων κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ.

The global oil & gas industry's income jumped to almost $4 trillion in 2022, a huge rise from its recent average of $1.5 trillion



The sector has a unique opportunity to invest a significant chunk of this in clean energy transitions, especially in emerging & developing economies pic.twitter.com/uTAzgbESjb