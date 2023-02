Υπερτριπλασιάζει τα κέρδη της η μητρική της British Gas

H μητρική της British Gas προκαλεί την οργή των Βρετανών, ανακοινώνοντας κέρδη ρεκόρ που ξεπέρασαν τα 3,3 δισ. λίρες πέρυσι, γράφει η Evening Standard.

Η Centrιca, ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας στη χώρα, υπερτριπλασίασε τα κέρδη του από τα 948 εκατ. λίρες το 2021. Εσπασε το ρεκόρ του 2012, όταν είχε καταγράψει ετήσια κέρδη 2,7 δισ. λίρες.

Η υψηλή κερδοφορία έρχεται σε μια χρονιά που οι λογαριασμοί ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκτοξεύτηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα, μετά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που εκτόξευσε τις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου.

The owner of British Gas has sparked fury by revealing it made record profits of more than £3.3 billion last year #frontpage 🗞️https://t.co/PA9oAAaEU5 pic.twitter.com/0xgIFjHGW9