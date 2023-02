Πρό(σ)κληση για προμήθεια όπλων €4 δισ. στην Ουκρανία από την ΕΕ

Αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ εντείνουν τις εκκλήσεις για επείγουσα ώθηση στην παραγωγή όπλων ώστε να βοηθήσουν την Ουκρανία στις στρατιωτικές συγκρούσεις με τη Ρωσία, καθώς και οι αντιμαχόμενες δυνάμεις «καίνε πυρομαχικά» με εκπληκτικό ρυθμό.

Το καυτό ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που ξεκινά την Παρασκευή , όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν την τάξη και ασφαλεία της Ευρώπης για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Οκρανία πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να επενδύσουν 4 δισ. ευρώ για να προμηθευτούν από κοινού 1 εκατομμύριο οβίδες και άλλα πυρομαχικά που η Ουκρανία λέει ότι χρειάζεται φέτος για να ανακόψει τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με πρόταση της Εσθονίας που εστάλη στα κράτη μέλη του μπλοκτης ΕΕ.

Η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως να αυξήσει την αμυντική της βιομηχανική ικανότητα για να βοηθήσει τον στρατό της Ουκρανίας να διατηρήσει τον αγώνα, υποστήριξε η Εσθονία σε έγγραφο που εστάλη στις χώρες μέλη και σχολιάζει το Bloomberg.

«Πρέπει να κάνουμε μια εξαιρετική προσπάθεια για γρήγορη λήψη αποφάσεων και υλοποίηση της πρωτοβουλίας, το συντομότερο δυνατό, ήδη το 2023 – αυτό απαιτεί η σοβαρότητα της κατάστασης της Ουκρανίας», αναφέρει το έγγραφο. «Το τίμημα οποιασδήποτε καθυστέρησης είναι πολύ ψηλά και ανεβαίνει κάθε μέρα».

Το σχέδιο θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να 7πλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα και να παράγει μέσα στους επόμενους έξι μήνες τα 1 εκατομμύριο βλήματα των 155 χιλιοστών που έχει ζητήσει η Ουκρανία, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να αποκρούσει μια πιθανή μεγάλης κλίμακας επίθεση από τη Ρωσία. λέει η πρόταση. Τα πρόσθετα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για την από κοινού αγορά των πυρομαχικών θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην υφιστάμενη αρχή European Peace Facility, που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την επιστροφή χρημάτων στα έθνη για τη στρατιωτική τους υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Αυτή είναι η στρατηγική κατεύθυνση στην οποία πρέπει να φτάσουμε στο ελάχιστο», δήλωσε ο Κούστι Σαλμ, μόνιμος γραμματέας στο Υπουργείο Άμυνας της Εσθονίας, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη επί του παρόντος δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή την παραγωγή. «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι ο κλάδος είναι σε θέση να το κάνει αυτό. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί αυτό είναι να γίνουν επενδύσεις και να γίνουν τώρα».

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί επί του παρόντος κατά μέσο όρο από 60.000 έως και 210.000 βλήματα το μήνα, αλλά η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία έχει την ικανότητα να παράγει έως και 25.000 βλήματα στο ίδιο χρονικό διάστημα, αναφέρουν πληροφορίες, ενώ επί του παρόντος χρειάζονται έως και τέσσερα χρόνια για να καλυφθούν οι ανάγκες του Κιέβου. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εκτοξεύει περίπου 20.000-60.000 οβίδες την ημέρα.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σταθερές αξίες, σημεία αναφοράς και κόκκινες γραμμές δεκαετιών στη μεταπολεμική εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας μοιάζουν να έχουν αρθεί για τα καλά, κατά πολλούς δίχως επιστροφή. Μέσα στη δίνη των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και η Γερμανία αναγκάστηκε να κάνει τη δική της ριζική αναθεώρηση, να επανεξοπλιστεί, να απεξαρτηθεί βίαια από τις πλουσιοπάροχες ρωσικές ενεργειακές πηγές και να στείλει ακόμη και βαρύ εξοπλισμό στην πιο επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη για τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο, μια ανάσα από την καρδιά της Ευρώπης, μεταδίδει η Deutsche Welle.

Για τον επικεφαλής διπλωμάτη της Διάσκεψης του Μονάχου Κρίστοφ Χόισγκεν η Γερμανία, αν και δεν αποτελεί υπερδύναμη, όπως είπε πρόσφατα μιλώντας σε δημοσιογράφους, θεωρείται παραδοσιακά υπολογίσιμη φωνή στη διαμόρφωση διεθνούς πολιτικής. Υπό αυτό το πρίσμα η Διάσκεψη του Μονάχου αποτελεί ένα σημαίνον φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και καταγραφής παγκόσμιων τάσεων.

«Εngage and interact with each other: Don’t lecture or ignore one another» (Προσεγγίστε και αλληλεπιδράστε ο ένας με τον άλλο: Μην δίνετε διαλέξεις ή μην αγνοείτε ο ένας τον άλλον). Αυτό είναι άλλωστε το πλαίσιο των συζητήσεων που θέτει η Διάσκεψη του Μονάχου για τους περίπου 150 υψηλούς προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, υπουργών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Απειλές ασφαλείας

Η τελευταία Έκθεση Ασφαλείας του Μονάχου επισημαίνει όχι μόνο τις ρωσικές απειλές αλλά και τις πιθανές προκλήσεις που από Κίνα, Βόρεια Κορέα και Ιράν, μεταδίδει το Bloomberg.

Στη δίασκεψη αναμένεται να έχουν παρουσία ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η Χάρις και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ θα συμμετέχουν στη διάσκεψη το Σάββατο , μαζί με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας, Γουάνγκ Γι.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα τη Δευτέρα (20/2), έχοντας ως προηγούμενο σταθμό την Τουρκία και την Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει στην 59η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 ως τις 19 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν

"Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι κ. Φρανς Τίμερμανς και κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ, οι Αντιπρόεδροι κ. Ντούμραβκα Σούιτσα και κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και οι Επίτροποι κ. Γιοχάνες Χαν, κ. Ίλβα Γιούανσον και κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια του 2023.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Διάσκεψη αποτελεί ευκαιρία να συζητηθεί το πώς μπορεί να συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας που υπερασπίζεται τα εδάφη της και τη βασιζόμενη σε κανόνες διεθνή τάξη. Αποτελεί επίσης ευκαιρία να εξεταστούν οι παγκόσμιες συνέπειες του πολέμου και να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Την Παρασκευή, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις θα παραστεί μαζί με την κ. Κάθριν Τάι, Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Το μέλλον του εμπορίου». Η Αντιπρόεδρος κ. Σούιτσα θα παραστεί στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ο Ντέιβιντ για το Ντνίπρο: Ο αγώνας της Ουκρανίας για την ελευθερία», καθώς και στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Η Γερμανία στον κόσμο» και «Η Γαλλία στον κόσμο». Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Από τη δυναμική στη δύναμη πυρός: Αλλάζουμε ταχύτητα στην ευρωπαϊκή άμυνα», καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ανατομία του Greyzone: Ανάλυση των υβριδικών απειλών». Η Επίτροπος κ. Ουρπιλάινεν θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «Γεωοικονομικό σημείο καμπής — τι απαιτείται για νέες εταιρικές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής;», καθώς και στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τανγκό: Συνεργασία Βορρά-Νότου σε έναν κατακερματισμένο κόσμο».

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς θα συμμετάσχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Γεωπολιτική της πράσινης μετάβασης». Η Επίτροπος κ. Γιούανσον θα συμμετάσχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας τη μετανάστευση: Προς την κατεύθυνση των ευκαιριών», ενώ θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Υπό την επήρεια: Σταματώντας τη στρατηγική διαφθορά».

Το Σάββατο, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Περισσότερο από το άθροισμα των μερών της: Η γέννηση της γεωπολιτικής Ευρώπης». Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς θα συμμετάσχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Έξυπνη συνεργασία για την παγκόσμια δράση για το κλίμα». Ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Μπορέλ θα εκπροσωπήσει την ΕΕ στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της G7 που συγκάλεσε η προεδρεύουσα της G7 αυτό το διάστημα Ιαπωνία.

Την Κυριακή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Μπορέλ θα εκφωνήσει κεντρική εναρκτήρια ομιλία και θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, μαζί με την Πρωθυπουργό της Εσθονίας κ. Κάγια Κάλος και τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας κ. Ουλφ Κρίστερσον.

Τα μέλη του Κολλεγίου θα πραγματοποιήσουν επίσης διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της εκδήλωσης. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο ημερολόγιο. Η οπτικοακουστική κάλυψη θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα EbS».