Πούτιν: Η Δύση ξεκίνησε σύγκρουση, ήθελε απεριόριστη εξουσία

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενημέρωσε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τη ρωσική ελίτ, σχεδόν ένα χρόνο μετά την εισβολή που πυροδότησε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία από την ομιλία του, που παραδόθηκε σε μέλη και των δύο τμημάτων του κοινοβουλίου και σε στρατιωτικούς διοικητές και στρατιώτες, όπως τα μεταδίδει το Reuters.

«Κάνω αυτή την ομιλία σε μια στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή-ορόσημο για τη χώρα μας, μια εποχή ριζικών, μη αναστρέψιμων αλλαγών σε όλο τον κόσμο, των πιο σημαντικών ιστορικών γεγονότων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας μας και του λαού μας».

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό, πραγματικά ό,τι ήταν δυνατό, προκειμένου να λύσουμε αυτό το πρόβλημα (στην Ουκρανία) με ειρηνικά μέσα. Κάναμε υπομονή, διαπραγματευόμασταν μια ειρηνική διέξοδο από αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, αλλά ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο ετοιμαζόταν πίσω από τις πλάτες μας».

Είπε ότι η Ρωσία έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τον πόλεμο, αλλά ότι η υποστηριζόμενη από τη Δύση Ουκρανία σχεδίαζε να επιτεθεί στην Κριμαία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση για την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητούν «απεριόριστη δύναμη» στις διεθνείς σχέσεις. Η Δύση, είπε ο Πούτιν, έχει αφήσει το τζίνι να βγει από το μπουκάλι σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο, σπέρνοντας χάος και πόλεμο.

