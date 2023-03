Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Μαρινάκης μετέτρεψε χρέος £41 εκατ. σε ίδια κεφάλαια

H Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε σήμερα (2/3) ότι ο ιδιοκτήτης της (και πρόεδρος και «ισχυρός ανδράς» του Ολυμπιακού), Βαγγέλης Μαρινάκης, «ανέλαβε μια περαιτέρω σημαντική οικονομική δέσμευση στον σύλλογο με τη μετατροπή δανείων αξίας 41 εκατ. λιρών σε ίδια κεφάλαια, σε μετοχές του οικονομικού έτους 2021/22».

Όπως αναφέρεται, «η μετατροπή του χρέους των 41 εκατομμυρίων λιρών σε ίδια κεφάλαια βοηθά στην ανακούφιση της οικονομικής επιβάρυνσης του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Μαρινάκη για τη συνεχή ανάπτυξη και τη μελλοντική επιτυχία της Νότιγχαμ Φόρεστ».

Πρόκειται για μία κίνηση, η οποία αποτελεί μέρος της διαδικασίας οικονομικής λογιστικής του συλλόγου για τους λογαριασμούς του 2021/22.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοια κεφαλαιοποίηση χρεών 12 εκατ. λιρών σε ίδια κεφάλαια το οικονομικό έτος 2020/21 και άνω των 20 εκατ. λιρών το οικονομικό έτος 2019/20.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further significant financial commitment to the club with the conversion of £41m worth of loans into shares in the 2021/22 financial year. 🗞️