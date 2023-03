Νεκρός ένας άνδρας σε καραμπόλα 42 οχημάτων στην Ουγγαρία

Πλάνα που προκαλούν φρίκη έρχονται από την Ουγγαρία, αφού το Σάββατο, σημειώθηκε καραμπόλα 42 οχημάτων λόγω της περιορισμένης ορατότητας που προκάλεσε αμμοθύελλα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το σημείο της σύγκρουσης, 5 φορτηγά και 37 αυτοκίνητα βρίσκονται «το ένα πάνω στο άλλο», με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 39 τραυματίες.

Στην καραμπόλα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μ1, κοντά στο χωριό Χερκεγκάλομ της Ουγγαρίας, ένας 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός ανάμεσα στα συντρίμμια, μια ημέρα μετά το περιστατικό.

Στο βίντεο από τη στιγμή που ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα πέφτει πάνω στα υπόλοιπα αποτυπώνεται το μέγεθος της καραμπόλας. Τα αυτοκίνητα θρυμματίστηκαν καθώς δεν μπορούσαν να αποφύγουν τη σύγκρουση μεταξύ τους στον αυτοκινητόδρομο Μ1.

