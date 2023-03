Ποιες επενδυτικές επιλογές για καιρούς κρίσης λανσάρει ο Ρουμπινί

Ο οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί συνεργάστηκε με την Goldman Sachs για να λανσάρει το πρώτο σε μια σειρά προγραμματισμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρουν στους επενδυτές ένα εναλλακτικό ασφαλές καταφύγιο σε ένα μεγάλο κραχ της αγοράς.

Φημισμένος για την πρόβλεψη σε ότι αφορά τη φούσκα των ακινήτων που πυροδότησε την κρίση του 2008, ο Ρουμπίνι είναι συνιδρυτής της Atlas Capital Team, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών που προστατεύουν από συνθήκες υψηλού κινδύνου, όπως ο εκτός ελέγχου πληθωρισμός, η κλιματική αλλαγή και η πολιτική αναταραχή.

Ο δείκτης Atlas Capital Team Index ή ACT, προσφέρει έναν συνδυασμό βραχυπρόθεσμων και προστατευόμενων από τον πληθωρισμό αμερικανικών ομολόγων, καθώς και καταπιστεύματα επενδύσεων σε χρυσό και ακίνητα στις ΗΠΑ, μετά από μια φρικτή χρονιά για τις αποδόσεις ομολόγων και μετοχών που κλόνισαν τα λεγόμενα 60/40 χαρτοφυλάκια (σ.σ. 60% μετοχές, 40% ομόλογα). Εν τω μεταξύ, η αχαλίνωτη κερδοσκοπία σχετικά με το μέλλον του δολαρίου στην παγκόσμια νομισματική τάξη, από ανθρώπους όπως ο Ray Dalio της Bridgewater Associates LP και ο στρατηγός της Credit Suisse Zoltan Pozsar, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον για εναλλακτικές αντιστάθμισης κινδύνου.

«Τα παραδοσιακά ασφαλή περιουσιακά στοιχεία είναι εργαλεία σταθερού εισοδήματος μακράς διάρκειας σε δολάρια, όπως τα μακροπρόθεσμα ομόλογα ΗΠΑ», είπε ο Ρουμπίνι σε συνέντευξή του. «Πρέπει να αναζητήσει κανείς νέα αμυντικά περιουσιακά στοιχεία που να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο πληθωρισμού: βραχυπρόθεσμα ομόλογα, TIPS, χρυσός και περιβαλλοντικά ανθεκτικό real estate», είπε ο Ρουμπίνι, ο οποίος έγραψε πρόσφατα το «MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them".

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank. Ενώ η SVB ήταν «μοναδική ως προς την ευπάθειά της σε απραγματοποίητες απώλειες ομολόγων, πολλές άλλες τράπεζες θα έχαναν το ένα τρίτο έως το μισό του κεφαλαίου τους αν αναγκάζονταν να αναλάβουν τις ζημιές από τα ομόλογα», πρόσθεσε ο Ρουμπίνι. «Αυτές οι τεράστιες απώλειες σχετίζονται όλες με την άνοδο των μακροχρόνιων αποδόσεων».

Η Atlas λέει ότι σχεδιάζει να προσφέρει ετήσιες πληρωμές (annuities), total return swaps και άλλα παράγωγα με βάση τον δείκτη ACT. Εκπρόσωπος της Goldman αρνήθηκε να σχολιάσει, σημειώνει το Bloomberg.

Τα προϊόντα αξιοποιούν τη ζήτηση για επενδύσεις που αποβλέπουν στην προστασία από υπαρξιακές απειλές ενόψει του αυξημένου πληθωρισμού, του γεωπολιτικού κινδύνου και των περιβαλλοντικών αλλαγών, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Atlas, Reza Bundy.

«Όλα αυτά δημιουργούν δυνητικά μακροοικονομικές πιέσεις και πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές», πρόσθεσε ο Bundy. «Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μια εκκρεμή ανάγκη να εκτυπώσουν περισσότερα χρήματα για να διαχειριστούν αυτές τις απειλές, κάτι που είναι πιθανό να υποτιμήσει αυτά τα νομίσματα. Ετσι, οι επενδυτές αναγκάζονται να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία».

Η επενδυτική εταιρεία λέει ότι σχεδιάζει εν τέλει να δημιουργήσει ένα να ξεκινήσει τελικά ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που θα τελεί υπό διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο (ETF) με βάση τον δείκτη και θα ακολουθήσουν νέες κινήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας έκδοσης που βασίζεται σε blockchain. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρουμπίνι βαδίζει σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ της σφοδρής κριτικής του για τα κρυπτονομίσματα και του δεδηλωμένου στόχου του να προσφέρει το νέο προϊόν σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών.

«Αν ο μέσος πληθωρισμός είναι 6% αυτή τη δεκαετία και όχι 2% - ένα μέτριο και πιθανό σενάριο - οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 8%. Σήμερα είναι γύρω στο 3,5% και πέρυσι υπήρξε ένα «λουτρό αίματος» για τις επενδύσεις σε σταθερό εισόδημα και τα 60/40 χαρτοφυλάκια», πρόσθεσε ο Ρουμπίνι.