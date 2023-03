Πυρά Άγκυρας κατά Μενέντεζ: Δεν παραβιάζουμε τα χωρικά ύδατα κανενός

Σε σειρά αναρτήσεων του στο Τwitter ο διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, στρέφει τα «πυρά» του ενάντια στον Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ ενώ ισχυρίζεται ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών.

«Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και αξιωματούχους της κυβέρνησης να διαιωνίζουν μονόπλευρες απόψεις για τις πολιτικές της Τουρκίας. Οι στρεβλές και βαθιά λανθασμένες αναφορές στις πολιτικές και τις προσεγγίσεις της κυβέρνησής μας έχουν, δυστυχώς, γίνει βασικό στοιχείο των ακροάσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ» τονίζει ο Αλτούν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Let us set the record straight, @SenatorMenendez. Türkiye does not violate other countries’ territorial waters or air space. Some of our neighbors have engaged in this type of behavior and we have always responded appropriately. We will not allow violation of our sovereignty.