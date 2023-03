Η First Citizens εξαγοράζει τη Silicon Valley Bank

Η First Citizens BancShares συμφώνησε να εξαγοράσει τη Silicon Valley Bank, μετά την κατάρρευσή της στις αρχές του μήνα.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η τράπεζα με έδρα το Raleigh της Βόρειας Καρολίνας προχώρησε σε συμφωνία αγοράς για όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της SVB, σύμφωνα με δήλωση της Ομοσπονδιακής Αρχής Εγγύησης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance Corp - FDIC).

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά περιουσιακών στοιχείων της SVB περίπου 72 δισ. δολαρίων σε τιμή χαμηλότερη κατά 16,5 δισ. δολάρια. Περίπου 90 δισ. δολάρια σε χρεόγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν υπό διαχείριση για διάθεση από την FDIC.

Το εκτιμώμενο κόστος της πτώχευσης για την FDIC είναι περίπου 20 δισ. δολάρια, αν και η ακριβής έκταση θα καθοριστεί όταν τερματιστεί η διαχείρισή της, σύμφωνα με τη δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Silicon Valley Bank έγινε η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα που πτώχευσε εδώ και πάνω από μια δεκαετία, καταρρέοντας σε λιγότερο από 48 ώρες μετά την εγκατάλειψη ενός σχεδίου για συγκέντρωση κεφαλαίων.

«Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη συναλλαγή σε συνεργασία με την FDIC, που θα πρέπει να δώσει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα», δήλωσε ο Frank Holding Jr., διευθύνων σύμβουλος της First Citizens.

