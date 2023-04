Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Σουδάν, πολλοί νεκροί

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί το ξέσπασμα εχθροπραξιών μεταξύ του στρατού και παραστρατιωτικών στο Σουδάν. 56 νεκροί και 600 τραυματίες, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των βίαιων συγκρούσεων, σύμφωνα με την ένωση γιατρών της χώρας.

Δύο Έλληνες τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της αναστάσιμης λειτουργίας. Το ΥΠΕΞ να καλεί τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας,. Επείγουσα έκκληση να τερματιστεί η βία απηύθυνε ο ΓΓ του ΟΗΕ, η Δύση και η Ρωσία, ενώ έκτακτη σύνοδο διοργανώσει σήμερα ο Αραβικός Σύνδεσμος.

Οι ΗΠΑ, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία συμφωνούν ότι οι πλευρές που εμπλέκονται στις εχθροπραξίες στο Σουδάν πρέπει να παύσουν πυρ, λέει ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι είχε διαβουλεύσεις με τους ομολόγους τους της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) για τις συγκρούσεις στο Σουδάν. Οι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο οι εμπλεκόμενες πλευρές να παύσουν άμεσα τις εχθροπραξίες χωρίς όρους, ανέφερε ο Μπλίνκεν σε ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν πολύ για τα υψηλά επίπεδα βίας στο Σουδάν που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Πράγματι φαίνεται σε αυτές τις επιθέσεις να εμπλέκονται βαριά όπλα», δήλωσε ο αξιωματούχος που μεταβαίνει στο Τόκιο, όπου ο Μπλίνκεν θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των 7 (G7). «Η βασική μας ανησυχία είναι η ασφάλεια του προσωπικού μας καθώς και των Αμερικανών πολιτών εκεί», πρόσθεσε.

Η σουδανική πρωτεύουσα συνταρασσόταν το βράδυ του Σαββάτου από πυρά και εκρήξεις, έπειτα από μια μέρα αιματηρών οδομαχιών, αεροπορικών επιδρομών κι ανταλλαγών απειλών μεταξύ των δυο στρατηγών που έχουν την εξουσία στο Σουδάν από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Στο Χαρτούμ, όπου από τους λιγοστούς πολίτες που βγήκαν έξω χθες το πρωί οι πιο πολλοί γύρισαν σπίτια τους τρέχοντας, στήλες πυκνού καπνού υψώνονταν από βάσεις του στρατού και παραστρατιωτικών, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ένωση Σουδανών Γιατρών –πρόσκειται στο δημοκρατικό κίνημα–, οι εχθροπραξίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τουλάχιστον 183. Δεν είναι σαφές πόσα από τα θύματα είναι άμαχοι. Νωρίτερα χθες, η ΜΚΟ έκανε λόγο για τρεις άμαχους νεκρούς.

Όλη μέρα χθες, οι εκκλήσεις προς τις αντίπαλες πλευρές να παύσουν πυρ διαδέχονταν η μια την άλλη: από τον ΟΗΕ, από την Ουάσιγκτον, από τη Μόσχα, από τη Ρώμη, από το Ριάντ, από την Αφρικανική Ένωση, από τον Αραβικό Σύνδεσμο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον πρώην πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης Αμπντάλα Χάμντοκ. Δεν είχαν αποτέλεσμα.

