Αλμα έκαναν οι μισθοί στη Βρετανία, νέος κίνδυνος πληθωρισμού

Κατά μία ποσοστιαία μονάδα αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με ένα τρίμηνο πριν, φτάνοντας στο 3,8%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Ηταν υψηλότερο από τις προσδοκίες της αγοράς.

Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 75,8% το αντίστοιχο τρίμηνο, λόγω των μισθωτών μερικής απασχόλησης και των αυτοαπασχολούμενων.

Το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ατόμων μειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο παραπάνω τρίμηνο και διαμορφώθηκε στο 21,1%.

Η αύξηση των μισθών στη Βρετανία - η οποία είναι το κλειδί σχετικά με το αν θα παρατείνει την πορεία των αυξήσεων των επιτοκίων τον επόμενο μήνα η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) - ανήλθε στο 6,6% τους τρεις μήνες έως τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο βασικός μισθός, εξαιρουμένων των μπόνους, αυξήθηκε κατά 6,6% σε ετήσια βάση, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό με ένα τρίμηνο πριν. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι θα αυξηθεί κατά 6,2%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με επικεφαλής τον διοικητή της BOE, Andrew Bailey, ανέμεναν ότι η αύξηση των μισθών θα κατεβάσει ταχύτητα για να μειωθεί ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι πέντε φορές ο στόχος του 2%.

After taking inflation into account, average pay including bonuses fell by 3.0% in the year to December 2022 to February 2023, or 2.3% excluding bonuses.



