Οκτώ νεκρά παιδιά από πυρά εφήβου σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι

Ένα 14χρονο αγόρι πυροβόλησε τη δασκάλα του στην τάξη στο Βελιγράδι το πρωί της Τετάρτης προτού ανοίξει πυρ εναντίον άλλων μαθητών και φρουρών ασφαλείας, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν φύλακα, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι μαθητής της 7ης τάξης (14 ετών, γεννημένος το 2009) και χρησιμοποίησε το όπλο του πατέρα του, ενώ έχει συλληφθεί.

Η αστυνομία είπε ότι έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στο δημοτικό σχολείο Vladislav Ribnikar γύρω στις 8:40 π.μ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Μίλαν Μιλόσεβιτς, πατέρας ενός από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου Vladislav Ribnikar, είπε ότι η κόρη του ήταν στην τάξη όπου εκτοξεύτηκε το όπλο.

«Πρώτα πυροβόλησε τη δασκάλα και μετά άρχισε να πυροβολεί τυχαία», είπε ο Μιλόσεβιτς στον τηλεοπτικό σταθμό N1. «Είχε καλούς βαθμούς, αλλά δεν ξέραμε πολλά για αυτόν», είπε ένας μαθητής. «Δεν ήταν τόσο ανοιχτός με όλους. Σίγουρα δεν περίμενα να συμβεί αυτό».

Σύμφωνα με το Associated Press, η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι οκτώ παιδιά και ένας φύλακας σκοτώθηκαν, έξι παιδιά και η δασκάλα νοσηλεύονται. Διενεργείται έρευνα για τα κίνητρα πίσω από τον πυροβολισμό, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί είναι σχετικά σπάνιοι στη Σερβία, η οποία έχει πολύ αυστηρούς νόμους για τα όπλα. Ωστόσο, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι γεμάτα με εκατοντάδες χιλιάδες παράνομα όπλα μετά από πολέμους και αναταραχές στη δεκαετία του 1990.

Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο του Βελιγραδίου. Τα δημοτικά σχολεία στη Σερβία έχουν οκτώ τάξεις.

