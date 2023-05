Απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν με drones!

Η Μόσχα κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση με drones στο Κρεμλίνο, με στόχο τη δολοφονία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο Ria, η επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και χρησιμοποιήθηκαν δύο drones, τα οποία καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο κτίριο του Κρεμλίνου, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος δεν τραυματίστηκε καθώς δεν βρισκόταν στο κτίριο, σύμφωνα με το TASS.

«Θεωρούμε το περιστατικό προσχεδιασμένη τρομοκρατική επίθεση και επιχείρηση δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει όταν και όπου θεωρήσει σκόπιμο και ότι το πρόγραμμα του Ρώσου προέδρου συνεχίζεται κανονικά.

JUST IN - Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs