«Τυράκι» σε private equities από FDIC για αγορές τραπεζών

Η Federal Deposit Insurance Corp. εξετάζει εάν θα προσφέρει συμφωνίες διαμοιρασμού ζημιών σε private equity και άλλες μη τράπεζες οντότητες που αποκτούν τμήματα πτωχευμένων τραπεζών, καθώς η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ βρέθηκε να κατέχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων της Signature Bank μετά την κατάρρευσή της.

Η κίνηση, που περιγράφεται από αξιωματούχους της FDIC, θα μπορούσε να δελεάσει τέτοιες εταιρείες να αγοράσουν δάνεια και περιουσιακά στοιχεία από ιδρύματα που θα καταρρεύσουν, εάν οι αυξήσεις των επιτοκίων οδηγήσουν σε νέες πτωχεύσεις. Δυνητικά, η FDIC θα μπορούσε να λάβει υψηλότερες προσφορές από ένα ευρύτερο φάσμα εταιρειών, προσφερόμενη να μοιραστεί τους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

Τον Μάρτιο, η Apollo Global Management Inc., η Blackstone Inc. και άλλες μη τραπεζικές οντότητες δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν εύκολα περιουσιακά στοιχεία με έκπτωση από τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ που κατέρρευσαν, σημειώνει το Bloomberg. Αυτές οι εταιρείες προσέρχονται στους πλειστηριασμούς από μειονεκτική θέση επειδή δεν έχουν τραπεζική άδεια και επομένως δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ολόκληρη την τράπεζα.

Εν τω μεταξύ, το FDIC δεν έχει ρυθμιστικό έλεγχο σε μη τραπεζικά ιδρύματα — περιπλέκοντας ενδεχομένως την επίβλεψη συμφωνιών καταμερισμού ζημιών.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών private equity θα μπορούσε να μειώσει την πίεση για τη FDIC συγκεντρώνοντας υψηλότερες προσφορές για τα περιουσιακά στοιχεία που πουλάει και να σταματήσει την κριτική ότι ο οργανισμός δεν λαμβάνει δίκαια αποζημίωση.

Η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής να εξετάσει το ενδεχόμενο κατανομής ζημιών με μη τράπεζες οφείλεται στο αποτέλεσμα της πώλησης της Signature Bank της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της FDIC, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο ότι δεν θα κατονομαστούν. Αυτή η συμφωνία άφησε την FDIC με ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δάνεια σε διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη των οποίων οι αξίες έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Προηγούμενες προσφορές

Στην πρόσφατη τραπεζική αναταραχή, η FDIC έχει συνάψει συμφωνίες επιμερισμού ζημιών μόνο με τράπεζες. Η First Citizens BancShares Inc., η οποία αγόρασε τη Silicon Valley Bank, θα είναι υπεύθυνη μόνο για τις μισές απώλειες που θα ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εμπορικά δάνεια για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ σε ενεργητικό, η JPMorgan Chase & Co., εξασφάλισε επίσης πρόβλεψη διαμοιρασμού ζημιών για ορισμένα δάνεια όταν αγόρασε την First Republic Bank αυτή την εβδομάδα.

Ενώ σε μη τραπεζικά ιδρύματα δεν προσφέρθηκαν συμφωνίες διαμοιρασμού ζημιών κατά τη διάρκεια αυτής της τρέχουσας τραπεζικής αναταραχής, εταιρείες private equity έχουν πετύχει τέτοιες συμφωνίες στο παρελθόν — ιδιαίτερα κατά την τελευταία οικονομική κρίση.

Το 2009, η FDIC συμφώνησε να μοιραστεί τις ζημίες με μια ομάδα private equity που αγόρασαν την BankUnited FSB, συμφωνώντας να αποζημιώσει για το 80% των πρώτων ζημιών έως τα 4 δισ. δολάρια και το 95% τυχόν πρόσθετων ζημιών. Το FDIC κατέβαλε επίσης στις εταιρείες 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά.