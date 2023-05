Νέο μακελειό στο Τέξας: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς

Eπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το πρωί της Κυριακής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:30 π.μ. με θύματα πεζούς που περίμεναν σε στάση αστικού λεωφορείου στο Ozanam Center στο Μπράουνσβιλ, δήλωσε στο ABC News εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος. Πρόσθεσε ότι πολύ κοντά βρίσκεται κέντρο υποδοχής μεταναστών και αστέγων, ενώ μετανάστες είναι μεταξύ των νεκρών.

Εκτός απ' αυτούς που πέθαναν, έως και έξι άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά και ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

