Πούτιν: Γίνεται πραγματικός πόλεμος κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι διεξάγεται και πάλι ένας «πραγματικός πόλεμος» εναντίον της Ρωσίας.

Οπως σημειώνει το Reuters, επικαλέστηκε τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέγοντας ότι η Δύση προσπαθεί να καταστρέψει τη χώρα του.

Σε ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης της Ρωσίας, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θέλει να δει ένα ειρηνικό μέλλον και ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται πίσω από αυτό που η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν είπε ότι η Δύση έχει ξεχάσει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Λίγο νωρίτερα ξεκίνησε στη Μόσχα η παρέλαση χιλιάδων στρατιωτών υπό το βλέμμα του Πούτιν αλλά και άλλων μελών της ρωσικής πολιτικής ελίτ, κατά τη σημερινή επέτειο που γιορτάζεται η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

"During the Great Patriotic War our ancestors have proven that there's nothing stronger than our love for our Motherland, to Russia, to our military, to the victory."



Vladimir Putin closes out his speech in Moscow



Latest: https://t.co/cz5NTchyMw



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/Pq3pecfYOn