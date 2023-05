Χαμηλές πτήσεις για την αισιοδοξία των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ

Χαμηλότερα κινείται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές και επίμονες ελλείψεις εργαζομένων.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (NFIB) ανέφερε ότι ο Δείκτης Αισιοδοξίας των Μικρών Επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,1 μονάδες, φτάνοντας στις 89,0 τον Απρίλιο.

Αυτός είναι ο 16ος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο η αισιοδοξία είναι κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Η «ποιότητα εργασίας» ήταν το κορυφαίο επιχειρηματικό πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε από το 24% των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων, ακολουθούμενη από τον πληθωρισμό (23%).

