Σκληρή στάση από ΕΕ προς Κόσοβο-Σερβία: Τι ζητάει για να λήξει η βία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν στο Κόσοβο και τη Σερβία μια λίστα με σαφή καθήκοντα για τον τερματισμό της χειρότερης έκρηξης βίας της τελευταίας δεκαετίας, λέγοντας ότι πρέπει να μετριάσουν τις εντάσεις διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπαν στο Κόσοβο ότι πρέπει να διεξαχθούν επαναληπτικές τοπικές εκλογές στον ταραγμένο βορρά του και η Σερβία πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ομογενείς της θα συμμετάσχουν, δήλωσε αργά την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος.

Και οι δύο πλευρές πρέπει επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που ονομάζεται Ένωση Σερβικών Δήμων που είχε αρχικά συμφωνηθεί πριν από μια δεκαετία σε συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δώσει στους Σέρβους, που είναι ο κυρίαρχος πληθυσμός στο βόρειο Κόσοβο, περισσότερη αυτονομία ως προς την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και άλλες πτυχές της ζωής τους.

«Αν δεν το γίνουν αυτά θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις μας», δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σε tweet αργά την Πέμπτη.

Η ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα υπογραμμίζει τη φθίνουσα υπομονή της Ευρώπης όσον αφορά τα δύο βαλκανικά κράτη, μετά από χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων που απέδωσαν λίγα αποτελέσματα. Οι προτάσεις - οι πρώτες συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους συμμάχους με στόχο τον τερματισμό της κρίσης - πρόκειται να συζητηθούν και με τις δύο πλευρές την επόμενη εβδομάδα.

We have 3 clear requests:



- new local elections now

- ensuring the participation of Kosovo Serbs

- start the work to establish the Association of Serbian Majority Municipalities w/in EU-facilitated Dialogue



Failure to do so, will have serious consequences for our relations. pic.twitter.com/xT4n0oPymK