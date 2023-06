ΕΧΑΕ: Στο 6,09% αυξήθηκε το έμμεσο ποσοστό της Goldman Sachs

Η "THE GOLDMAN SACHS GROUP INC", ενημέρωσε ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 07.06.2023, κατέχει πλέον έμμεσα το 6,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας προερχόμενα από μετοχές, από 5,33% προ της συναλλαγής (5,30% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,04% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα).

Τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:



The Goldman Sachs Group, Inc.

The Goldman Sachs Trust Company, National Association

The Goldman Sachs Trust Company of Delaware



The Goldman Sachs Group, Inc.

GSAM Holdings LLC

Goldman Sachs Asset Management, L.P.



The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs (UK) LLC

Goldman Sachs Group UK Limited

Goldman Sachs Asset Management International