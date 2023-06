Μπλίνκεν: Ειλικρινείς και εποικοδομητικές συνομιλίες στο Πεκίνο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είχε «ειλικρινείς, ουσιαστικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Τσιν Γκανγκ σήμερα Κυριακή στο Πεκίνο, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο υπουργός τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας σε όλο το φάσμα των θεμάτων, ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρανοήσεων και λανθασμένων εκτιμήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, προσθέτοντας ότι ο Μπλίνκεν κάλεσε τον Τσιν στην Ουάσιγκτον για να συνεχιστούν οι συζητήσεις μόλις βρεθεί η κατάλληλη ημερομηνία, μεταδίδει το Reuters.

Ο Αντονι Μπλίνκεν, προστίθεται, έθεσε θέματα που προκαλούν ανησυχία, αλλά και ευκαιρίες για ανάπτυξη συνεργασίας σε διεθνή ζητήματα κοινού αμερικανο-κινεζικού ενδιαφέροντος.

Η Κίνα είναι δεσμευμένη στη διαμόρφωση σταθερών, ομαλών και εποικοδομητικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με κρατικά κινεζικά μέσα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε στο Πεκίνο για διήμερη επίσκεψη, την πρώτη υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Κίνα από τον Οκτώβριο του 2018, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Είχε αναβάλει το ταξίδι του στην Κίνα τον Φεβρουάριο στη σκιά της κρίσης που πυροδότησε η κατάρριψη ενός κινεζικού μπαλονιού που εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, το οποίο η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «κατασκοπευτικό» ενώ το Πεκίνο υποστήριξε ότι «εξυπηρετούσε επιστημονικούς σκοπούς».

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο Μπλίνκεν θα συναντήσει επίσης τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας Wang Yi και ενδεχομένως τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τσιν χαιρέτησε τον Μπλίνκεν στην πόρτα της βίλας, στον κήπο του κρατικού ξενώνα Diaoyutai, αντί μέσα στο κτίριο όπως συνηθίζεται. Τον ρώτησε στα αγγλικά για το μακρύ ταξίδι του από την Ουάσιγκτον και στη συνέχεια έδωσαν τα χέρια μπροστά σε μια κινεζική και μια αμερικανική σημαία.

Αφού μπήκαν στην αίθουσα συσκέψεων, δεν έκαναν σχόλια μπροστά σε δημοσιογράφους. Η συνάντησή τους διήρκεσε πεντέμισι ώρες, είπε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προτού περάσουν στο δείπνο εργασίας.

Εγινε μεν σαφές ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά στη μακρά και ουσιαστική συζήτηση ο Μπλίνκεν έκανε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν την αποσύνδεση από τις ΗΠΑ. Συμφωνήθηκε, επίσης, η αύξηση των εκατέρωθεν εμπορικών πτήσεων, καθώς και η τακτικότερη συνεργασία μέσα από επιμέρους ομάδες εργασίας.

Ο Κινέζος βοηθός υπουργός Εξωτερικών Hua Chunying έγραψε στο Twitter: «Ελπίζω ότι αυτή η συνάντηση θα βοηθήσει ώστε οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ να κατευθύνουν ξανά στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο προέδρων στο Μπαλί».

Hope this meeting can help steer China-U.S. relations back to what the two Presidents agreed upon in Bali. pic.twitter.com/C9zPwjSDen