Το νέο logo του Twitter αποκάλυψε ο Ελον Μασκ

Ο Έλον Μασκ επέλεξε το νέο λογότυπο για το Twitter, αντικαθιστώντας το μπλε πουλί με ένα Χ, που συμβολίζει το όραμα του δισεκατομμυριούχου να μετατρέψει το δίκτυο σε μια εφαρμογή για τα πάντα.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE . Interim X logo goes live later today.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, χρειάστηκαν μόνο 24 ώρες. Αργά το Σάββατο, ο Μασκ κάλεσε τα 149 εκατομμύρια followers του να του προτείνουν ένα λογότυπο X και στη συνέχεια διάλεξε ένα από τα σχέδια και το έβαλε ως νέα του φωτογραφία προφίλ.

Επιβεβαίωσε σε απαντήσεις στους followers ότι σκοπεύει να το υιοθετήσει ως ενδιάμεσο σχέδιο, το οποίο «μάλλον θα αλλάξει αργότερα, σίγουρα θα τελειοποιηθεί».

Now that “Twitter” will be known as “X”.



What should we call “Tweeting”?