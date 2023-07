Ελον Μασκ: Γιατί αλλάζω όνομα και λογότυπο του Twitter

Ο Έλον Μασκ εξήγησε τη Δευτέρα την απόφασή του να αφαιρέσει το διάσημο λογότυπο του γαλάζιου πουλιού από το Twitter ως μια κίνηση για τη μετατροπή της επιχείρησης σε μια ευρεία πλατφόρμα επικοινωνιών και οικονομικών συναλλαγών, στόχο που περιγράφεται ως μία εφαρμογή για τα πάντα.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια εταιρεία που μετονομάζεται αλλά κάνει το ίδιο πράγμα», είπε ο Μασκ σχετικά με την φαινομενικά αυθόρμητη κίνηση το Σαββατοκύριακο να φτιάξει ένα λογότυπο από τους followers και να το υιοθετήσει ως το νέο λογότυπο του Twitter. «Το όνομα Twitter είχε νόημα όταν αφορούσε μηνύματα 140 χαρακτήρων που πήγαιναν πέρα δώθε – σαν πουλιά που τιτιβίζουν».

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing.



The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like…