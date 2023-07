Μπιλ Γκρος: Κερδισμένος από το στοίχημα στις περιφερειακές τράπεζες

Ο Μπιλ Γκρος ανακοίνωσε ότι πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των συμμετοχών του σε αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες, τρεις μήνες αφότου αγόρασε μετοχές των Western Alliance, PacWest και άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων στον απόηχο της τραπεζικής κρίσης του Μαρτίου.

Σε μήνυμα του στο Twitter ο Γκρος υποστήριξε ότι η απόφαση του να επενδύσει του απέφερε «πολλά φράγκα» και είναι ώρα να «ξεφορτωθεί το 80% των συμμετοχών του».

Η δήλωσή του έγινε μία ημέρα αφόγου η PacWest συμφώνησε να εξαγοραστεί από την Banc of California.



Στο επενδυτικό outlook του Απριλίου, ο «βασιλιάς των ομολόγων» έγραψε ότι επένδυσε στις μικρότερες αμερικανικές τράπεζες διότι αποτελούν μια ελκυστική μακροπρόθεσμη επένδυση.

Regional bank call has made mucho bucks. Time for me to cut back 80% of holdings.



I like MMP. Still at a 7% arb discount to OKE the buyerhttps://t.co/9peYVNfyBD.