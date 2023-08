Μπουρκίνα Φάσο-Μαλί: «Κήρυξη πολέμου» εναντίον μας τυχόν επέμβαση στον Νίγηρα

Οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στον Νίγηρα για να αποκατασταθεί στην εξουσία ο εκλεγμένος πρόεδρος Μοαμέντ Μπαζούμ, ανατραπείς με πραξικόπημα την περασμένη εβδομάδα, θα εκλαμβανόταν ως «κήρυξη πολέμου εναντίον της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί», διεμήνυσαν χθες Δευτέρα με κοινή ανακοίνωσή τους τα στρατιωτικά καθεστώτα στην Ουαγκαντούγκου και στην Μπαμακό.

Οι δυο χούντες «προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Νίγηρα θα ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εναντίον της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί», την επομένη της απειλής περί καταφυγής «στη βία» από τους ηγέτες δυτικοαφρικανικών κρατών που συνεδρίασαν στην Αμπούτζα, την πρωτεύουσα της Νιγηρίας.

Τα δυο καθεστώτα «προειδοποιούν πως οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Νίγηρα θα οδηγούσε στην αποχώρηση της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί από τη CEDEAO [σ.σ. την οικονομική κοινότητα των κρατών της δυτικής Αφρικής], καθώς και στην υιοθέτηση μέτρων νόμιμης άμυνας προς υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του λαού του Νίγηρα».

Διαμηνύουν πως κάθε τέτοια επέμβαση θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» και θα μπορούσε να «αποσταθεροποιήσει το σύνολο της περιοχής».

