Ουκρανία: Η Ρωσία πίσω από το πραξικόπημα στον Νίγηρα

Ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, Mykhailo Podolyak, ισχυρίζεται ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το στρατιωτικό πραξικόπημα στον Νίγηρα.

Οπως μεταδίδει o Guardian, έγραψε στο Twitter: «Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το λεγόμενο στρατιωτικό πραξικόπημα στον Νίγηρα. Είναι μια τυπική ρωσική τακτική: Να αποσπά την προσοχή, να αδράξει τη στιγμή και να επεκτείνει τη σύγκρουση».

It is now absolutely clear that #Russia is behind the so-called "military coup" in #Niger. It is a standard Russian tactic: to divert attention, seize the moment and expand the conflict. The support expressed to the rebels by representatives of pro-Russian #Mali and Burkina Faso…