Ο Μπιλ Γκρος πούλησε τις μετοχές περιφερειακών τραπεζών

O «βασιλιάς των ομολόγων» Μπιλ Γκρος ανακοίνωσε ότι πούλησε όλες τις μετοχές περιφερειακών τραπεζών που είχε αγοράσει στον απόηχο της χρεοκοπίας της SVB.

Ο ιδρυτής της Pimco είχε αποκτήσει τον Απρίλιο μετοχές των Western Alliance, PacWest, Synovus Financial και του SPDR S&P Regional Banking ETF.

Oι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά στα οποία είχαν βουτήξει νωρίτερα τον Μάιο, με την PacWest να πραγματοποιεί άλμα 300% και την Western Alliance 357%.

«Βγήκα από τις περιφερειακές τράπεζες. Ήταν ένα καλό ράλι. Ίσως υποχωρήσουν λίγο. Αν όχι - καλό ράλι» έγραψε ο Γκρος στο X.

I’m out of regional banks. It’s been a good run. Maybe they go down a little. If not -- good run



Best value for me is MMP at 5.5% discount to acquirer OKE.



Also ATVI. 2 weeks I think before D-Day.