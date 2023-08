Βίντεο Πριγκόζιν λίγο πριν πεθάνει: Για όσους συζητούν αν είμαι νεκρός ή ζωντανός...

Ένα βίντεο που δόθηκε τώρα στην δημοσιότητα φέρεται να δείχνει τον αρχηγό της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, στην Αφρική λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό του ενισχύοντας τις εικασίες για την υγεία του και για πιθανές απειλές για την ασφάλειά του.

"Για εκείνους που συζητάνε αν ζω ή αν είμαι νεκρός, πώς τα πάω -τώρα είναι σαββατοκύριακο, το δεύτερο μισό του Αυγούστου 2023, είμαι στην Αφρική", λέει ο Πριγκόζιν στο σύντομης διάρκειας βίντεο που ανήρτησε το κανάλι Grey Zone Telegram, το οποίο συνδέεται με την οργάνωση Wagner.

"Επομένως γι' αυτούς που τους αρέσει να συζητάνε για την εξόντωσή μου ή για την ιδιωτική μου ζωή, πόσα λεφτά βγάζω ή οτιδήποτε άλλο, όλα καλά", προσθέτει ο Πριγκόζιν κάνοντας μια κίνηση με το χέρι του.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει την τοποθεσία ή την ημερομηνία του βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε μέσα από ένα κινούμενο όχημα. Η στολή παραλλαγής και το καπέλο που φορούσε ο Πριγκόζιν καθώς και το ρολόι στο δεξί του χέρι ταιριάζουν με την εμφάνισή του σε ένα βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 21 Αυγούστου και που επίσης ισχυρίζεται ότι τραβήχτηκε στην Αφρική.

Η αναφορά του Πριγκόζιν σε "σαββατοκύριακο" αφήνει να εννοηθεί ότι το τελευταίο βίντεο πρέπει να γυρίστηκε στις 19 ή στις 20 Αυγούστου, μόλις τρεις ή τέσσερις ημέρες πριν από το αεροπορικό δυστύχημα βορείως της Μόσχας, στις 23 Αυγούστου, κατά το οποίο ο ίδιος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της οργάνωσής του και σωματοφύλακές του σκοτώθηκαν.

Τα σχόλια που διατυπώνει στο βίντεο δείχνουν ότι ο Πριγκόζιν είχε συναίσθηση ότι κινδύνευε η ζωή του.

Οι δυνάμεις της Wagner πολέμησαν για την Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά ο ίδιος επέκρινε έντονα το κατεστημένο της ρωσικής Άμυνας και ηγήθηκε μιας αποτυχημένης ανταρσίας στα τέλη Ιουνίου. Το Κρεμλίνο απέρριψε ως «απόλυτο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τον θάνατο του Πριγκόζιν για εκδίκηση, αλλά διευκρίνισε ότι η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος θα εξετάσει και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Ο Πριγκόζιν κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Ποροκόφκογε στην γενέτειρά του Αγία Πετρούπολη την Τρίτη.

Next level trolling by Wagner affiliated channels posting a video where Prigozhin says: "For those discussing whether I am alive or not, how things are going. Now it's weekend, second part of August, 2023, I am in Africa, so those who like discussing my liquidation...I'm fine" pic.twitter.com/mfUlbsuGuI