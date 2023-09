Λίντνερ: Μετά πολλών εμποδίων η τραπεζική ένωση στην Ευρώπη

Αργά βήματα στην προσπάθεια σφυρηλάτησης στενότερων δεσμών μεταξύ των κατακερματισμένων τραπεζικών αγορών της Ευρώπης βλέπει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, υπογραμμίζοντας τον δισταγμό της χώρας του σχετικά με το σχέδιο που οι τραπεζίτες θεωρούν κρίσιμο για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις.

«Σχετικά με την τραπεζική ένωση, υπάρχουν πολλά και συγκεκριμένα προβλήματα», είπε ο Λίντνερ σε τραπεζικό συνέδριο στη Φρανκφούρτη, που διοργανώθηκε από την εφημερίδα Handelsblatt. Αυτά «αφορούν και τη γερμανική κυβέρνηση, καθιστώντας χρονοβόρα την περαιτέρω πρόοδο».

Οι τράπεζες έχουν αποφύγει την απόκτηση ανταγωνιστριών τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μετά την οικονομική κρίση του 2008 οι κυβερνήσεις όρθωσαν εμπόδια που περιόρισαν τη ροή καταθέσεων και κεφαλαίων.

Από τότε, τα κράτη μέλη δεν έχουν συμφωνήσει πώς θα μοιράζονται τους κινδύνους προκειμένου να μετατρέψουν την ΕΕ σε μια πραγματικά ενοποιημένη αγορά. Σχέδιο που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος με σκοπό να γίνει μικρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση δεν απόλαυσε ιδιαίτερη υποστήριξη. Η Γερμανία, μάλιστα, ήταν από τους πιο ένθερμους επικριτές.

Wir haben in Europa keinen Mangel an öffentlichem Kapital für Investitionen, es fehlt aber an privatem Kapital, so Minister @c_lindner @handesblatt #HBBanken. Habe deshalb gemeinsam mit @BrunoLeMaire eine Roadmap vorgelegt, damit wir bei der #Kapitalmarktunion vorankommen. #CMU pic.twitter.com/1Z1C76R44u