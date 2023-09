Στα σύνορα Τέξας-Μεξικού ο Ελον Μασκ, ασχολείται και με το μεταναστευτικό

Τα σύνορα μεταξύ Τέξας και Μεξικού επισκέφθηκε ο Έλον Μασκ αργά την Πέμπτη, κάνοντας ζωντανή μετάδοση καθώς εισερχόταν σε μια ακόμη πολιτική συζήτηση των ΗΠΑ, αυτή για τη μετανάστευση.

«Ως μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες είμαι εξαιρετικά υπέρ των μεταναστών», είπε ο Μασκ, ο οποίος γεννήθηκε στη Νότια Αφρική. «Με την ίδια λογική, δεν πρέπει να επιτρέπουμε να εισέρχονται στη χώρα άνθρωποι που παραβιάζουν το νόμο».

Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Sρace X φορούσε μαύρο καουμπόικο καπέλο, μαύρο μπλουζάκι και σκούρα γυαλιά. Μετέδωσε την επίσκεψη στο Eagle Pass στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παλαιότερα γνωστή ως Twitter, που αγόρασε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο φθινόπωρο.

Πριν από δύο χρόνια, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι «θα προτιμούσε να μείνει μακριά από την πολιτική». Έκτοτε, φλερτάρει με Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μασκ -ο οποίος υπήρξε επικριτής της «γεροντοκρατίας» στην Ουάσιγκτον- ζήτησε από τον ηγέτη των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ να παραιτηθεί.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT