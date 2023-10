Ισπανία: Με ζέστες μπήκε ο Οκτώβριος, θερμοκρασίες ρεκόρ

Η έναρξη του Οκτωβρίου φέτος στην Ισπανία ήταν η θερμότερη από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET) με σχεδόν 40% των μετεωρολογικών σταθμών να καταγράφουν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου.

Η αρχή της φθινοπωρινής περιόδου μέχρι στιγμής δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάσας στους Ισπανούς έπειτα από ένα καλοκαίρι με τέσσερις καύσωνες που εξελίχθηκαν μέσα σε διάστημα που ξεπέρασε τις 24 ημέρες, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρήθηκε και την οποία οι επιστήμονες αποδίδουν στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

"Στο μεγαλύτερο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, οι θερμοκρασίες την 1η Οκτωβρίου κυμαίνονταν από επτά ως 14 βαθμούς άνω του φυσιολογικού για αυτή την περίοδο του έτους", δήλωσε ο εκπρόσωπος της AEMET, ο Ρούμπεν ντελ Κάμπο, προσθέτοντας ότι σχεδόν 100 διαφορετικά ρεκόρ καταγράφηκαν χθες Κυριακή.

Δύο πόλεις στη νότια-κεντρική Ισπανία --η Μπανταχόθ και η Μοντόρο-- κατέγραψαν ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την ηπειρωτική Ισπανία τον μήνα Οκτώβριο με 38 και 38,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

