Εκρηξη κερδών για τις αμερικανικές τράπεζες στο τρίτο τρίμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα κέρδη της JP Morgan Chase το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια αύξησαν τα έσοδα από δάνεια, όπως ανέφερε η τράπεζα σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Reuters, τα κέρδη ήταν 13,15 δισεκατομμύρια δολάρια ή 4,33 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενα χρόνο πριν, ήταν 9,74 δισεκατομμύρια δολάρια ή 3,12 δολάρια ανά μετοχή.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ενίσχυσαν τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) των τραπεζών.

$JPM | JPMorgan Chase Q3 Earnings: - EPS $4.33 - Net Revenue $39.874B - Managed Revenue $40.7B - Markets & Securities Services Revenue $7.7B, Down 2% - Banking Revenue $4B, Down 2% - Investment Banking Revenue $1.6B, Down 6% - Investment Banking Fees Down 3% - Credit Costs $1.4B…

Τα κέρδη της JP Morgan ενισχύθηκαν επίσης από την εξαγορά της First Republic Bank τον Μάιο, η οποία πρόσθεσε περίπου 173 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια στον ισολογισμό της.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έκαναν άλμα 30%, στα 22,9 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η τράπεζα.

"This may be the most dangerous time the world has seen in decades."



Jamie Dimon, CEO, JP Morgan

(In Q3 earnings note - on economic and political challenges)