Συνδρομή $1 τον χρόνο στο X τεστάρει ο Ελον Μασκ

Το X, το κοινωνικό δίκτυο παλαιότερα γνωστό ως Twitter, άρχισε να δοκιμάζει μια συνδρομή $1 ετησίως για νέους λογαριασμούς που θέλουν να δημοσιεύουν ή να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες, λέγοντας ότι το μέτρο έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα ανεπιθύμητα μηνύματα, τους αυτοματοποιημένους λογαριασμούς bot και χειραγώγηση της υπηρεσίας του.

Το τεστ, που ονομάζεται «Not a Bot», κυκλοφόρησε στη Νέα Ζηλανδία και στις Φιλιππίνες. Οι νέοι χρήστες που δεν πληρώνουν τη συνδρομή δεν θα μπορούν να προβούν σε ορισμένες ενέργειες στον ιστότοπο, όπως τη σύνταξη αναρτήσεων, την επισήμανση «μου αρέσει», την απάντηση ή την προσθήκη σελιδοδείκτη.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



