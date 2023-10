«Ανησυχία» προκαλεί στο ΝΑΤΟ η συνάντηση Όρμπαν-Πούτιν

Ανησυχίες ασφαλείας εξέφρασαν οι σύμμαχοι της Ουγγαρίας στο ΝΑΤΟ, καταδικάζοντας τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν για τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη στο Πεκίνο και αποκαλύπτοντας διευρυνόμενες διαχωριστικές γραμμές που απορρέουν από τους δεσμούς της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, γράφει το Bloomberg.

Πρεσβευτές κρατών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Ουγγαρία συνήλθαν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν τις ανησυχίες τους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Ο Όρμπαν έγινε ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο από τότε που εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του τον Μάρτιο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει υπονομεύσει τη δυτική ενότητα, συνάπτοντας ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία, προσπαθώντας να περιορίσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, καθυστερώντας την επέκταση του ΝΑΤΟ και καλώντας δημόσια την ΕΕ να καταργήσει τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα.

«Θεωρούμε σύμμαχο την Ουγγαρία, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία παρά τον βάναυσο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Ντέιβιντ Πρέσμαν στο Radio Free Europe, το οποίο ανέφερε πρώτο τη συνάντηση. Πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν «ανησυχίες ασφαλείας» σχετικά με τους δεσμούς της Ουγγαρίας με τη Ρωσία.

Hungary’s leader chooses to stand with a man whose forces are responsible for crimes against humanity in Ukraine, and alone among our Allies. While Russia strikes Ukrainian civilians, Hungary pleads for business deals. pic.twitter.com/Rsjwdm1oUu