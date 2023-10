Αντίστροφη μέτρηση για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο να συνεχίζεται για 16η μέρα και οι ώρες για την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας να μετρούν αντίστροφα.

O Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο αργά το βράδυ του Σαββάτου με θέμα την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι η χώρα σχεδιάζει να εντείνει τις αεροπορικές της επιδρομές ως προετοιμασία για το επόμενο στάδιο του πολέμου. «Θα ενταθούν οι επιθέσεις για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για τις δυνάμεις μας στα επόμενα στάδια του πολέμου», είπε ο Χαγκάρι, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να κατευθυνθούν νότια «για την ασφάλειά τους».

Μέλος του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, ο Yifat Shasha-Biton, δήλωσε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι θα πρέπει να υπάρξει μια «ζώνη ασφαλείας» στη Γάζα για να κρατήσει τους Παλαιστίνιους μακριά από τα σύνορα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι βομβαρδίστηκε το τέμενος Αλ Ανσάρ στην περιοχή. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει εικόνες από το σημείο της επίθεσης, όπου σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει και αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Roughly 30 minutes ago, the IOF bombed the Ansar Mosque in Jenin Refugee Camp in the WEST BANK. pic.twitter.com/vssC8Pzamr