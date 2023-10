Νέες έφοδοι Ισραηλινών στη Γάζα, φιλοϊρανικούς στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ στη Συρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως το πεζικό τους πραγματοποίησε «στοχευμένη επιδρομή στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας», υποστηριζόμενο από «καταδιωκτικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», πλήττοντας στόχους της Χαμάς.

Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν στη συνέχεια το παλαιστινιακό έδαφος χωρίς να έχουν τραυματίες, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Εκτός από την επιδρομή αυτή, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως βομβάρδισαν θέσεις της Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

Παράλληλα με την επιχείρηση αυτή στο έδαφος, στόχοι «που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς» βομβαρδίσθηκαν στο κεντρικό τμήμα του θύλακα «και παντού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως καταστράφηκαν πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών, κέντρα διοίκησης της Χαμάς, ενώ εξουδετερώθηκαν μαχητές του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Madhath Mubashar—Commander of Hamas' Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.



Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

לוחמי שייטת 13 ביצעו במהלך הלילה פשיטה ממוקדת מהים בדרום רצועת עזה. במסגרת הפעילות, הכוחות השמידו תשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס ופעלו במתחם המשמש את כוחות הקומנדו הימי של הארגון.



בתקיפה לקחו חלק כלי שיט נוספים של זרוע הים וכלי טיס. הכוחות יצאו מהמרחב עם סיום המשימה. pic.twitter.com/3l9Ouqi9nj — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 27, 2023

Ρουκέτα στο Τελ Αβίβ, πληροφορίες για τρεις τραυματίες

Βίντεο που δημοσίευσε ο ιστότοπος «The Times Of Israel» δείχνει επίθεση με ρουκέτα στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Ρουκέτα έπεσε στην Αίγυπτο

Εν τω μεταξύ, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Τάμπα, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα με το Ισραήλ, εξαιτίας ρουκέτας, με φόντο τον πόλεμο που διεξάγει από την 7η Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τάμπα, αντίκρυ στην Εϊλάτ, είναι τουριστικός προορισμός. Απέχει πάνω από 350 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της τρέχουσας κλιμάκωσης στη Γάζα, ρουκέτα έπεσε στην Τάμπα, προκαλώντας πέντε τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε πολυκατοικία», μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό Αλ Καχέρα, που γενικά θεωρείται πως έχει πηγές στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως ρουκέτα έπληξε την πόλη, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου του Σινά, όπου λειτουργεί συνοριακή διέλευση προς το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως είναι «ενήμερος» για «συμβάν ασφαλείας» στην Τάμπα, «εκτός των συνόρων μας».

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικούς στόχους στη Συρία

Και ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Πέμπτη πλήγματα εναντίον δύο εγκαταστάσεων στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν και «οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Τα «πλήγματα ακριβείας», σε «νόμιμη άμυνα», αποτελούν «απάντηση στη σειρά συνεχιζόμενων και στην πλειονότητά τους αποτυχημένων επιθέσεων εναντίον αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία από παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν» μετά τη 17η Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πως έγιναν κατά διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως τα πλήγματα στη Συρία δεν έγιναν σε συντονισμό με το Ισραήλ.

ΟΗΕ: Μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο στη Λωρίδα της Γάζας

Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο από τη Ράφα, όταν πριν από την έναρξη των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού ο μέσος όρος ήταν 500 φορτηγά ημερησίως.

Τα τελευταία φορτία τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών που έφθασαν από την Αίγυπτο έχουν ήδη διανεμηθεί σε νοσοκομεία και εκτοπισμένους στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος πολιορκείται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Τα καύσιμα που χρειάζονται απεγνωσμένα για τη λειτουργία γεννητριών εξακολουθούν να απαγορεύονται από τις ισραηλινές αρχές», αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ. «Ως αποτέλεσμα, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) έχει εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμων του και άρχισε να περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητές του».

Η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξακολουθούν να προειδοποιούν τους αμάχους στην πόλη της Γάζας ότι κινδυνεύουν όσοι παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, η Χέιστινγκς επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της Γάζας δεν μπορούν να εκκενώσουν την πόλη, αφού είτε δεν έχουν πού να πάνε είτε αδυνατούν να μετακινηθούν.

«Όταν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι βομβαρδίζονται, όταν άμαχοι στον βορρά αλλά και στον νότο εγκλωβίζονται σε εχθροπραξίες, όταν δεν έχουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους, όταν δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την επιστροφή τους, στους ανθρώπους αυτούς δεν απομένει τίποτε άλλο πέρα από ανέφικτες επιλογές», είπε η Χέιστινγκς. «Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα», τόνισε.

Υπενθύμισε πως «η διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων οπουδήποτε στον κόσμο υπόκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει πως οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται και να διαθέτουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους όπου κι αν βρίσκονται» και να έχουν τη δυνατότητα επιλογής: να μετακινηθούν ή να παραμείνουν. «Αυτό σημαίνει επίσης πως οι όμηροι -όλοι οι όμηροι- πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, περίπου 1,4 εκατ. από τους περίπου 2 εκατ. Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Γάζα είναι εκτοπισμένοι και 629.000 φιλοξενούνται σε καταφύγια της UNRWA. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ανά καταφύγιο είναι σχεδόν τριπλάσιος του προβλεπόμενου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Haaretz, Al Jazeera