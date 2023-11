Ισραηλ: Παραίτηση Νετανιάχου ζητά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ζήτησε την αποπομπή του πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη θέση του και την αντικατάτασή του με άλλο πρόσωπο από το κόμμα Λικούντ, χωρίς την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών.

Σε συνέντευξη στο Channel 12 news, ο Λαπίντ τόνισε ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον Νετανιάχου, μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, και «δεν μπορούμε να διεξάγουμε μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση με έναν πρωθυπουργό που δεν εμπιστευόμαστε».

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο Λαπίντ δεν κατονόμασε κάποιο άλλο μέλος του Λικούντ που πιστεύει ότι μπορεί να ηγηθεί ενός νέου κυβερνητικού σχηματισμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν αρκετοί βουλευτές στο κόμμα που κατανοούν ότι είναι ώρα να φύγει ο Νετανιάχου.

Σημείωσε ότι το κόμμα του Γες Ατίντ θα συμμετείχε σε μια κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής το Λικούντ, εάν ο ηγέτης της ήταν κάποιος άλλο μέλος του κόμματος.

Σε απάντηση, το κόμμα Λικούντ είπε ότι είναι «λυπηρό και ντροπιαστικό» να βλέπουμε τον Λάπιντ να «παίζει πολιτικά παιχνίδια σε καιρό πολέμου» και να προσπαθεί να εκδιώξει τον πρωθυπουργό «που ηγείται της επιχείρησης».

Η επικεφαλής των Εργατικών Μεράβ Μιχαέλι έγραψε στο X ότι χαίρεται που βλέπει τον Λάπιντ να ευθυγραμμίζετα με την έκκλησή της για αντικατάσταση του Νετανιάχου.

H συμφωνία, η οποία είναι υπό συζήτηση, προβλέπει επίσης την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων - γυναικών και παιδιών - από ισραηλινές φυλακές και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Θα είναι η μεγαλύτερη απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο γενικό πλαίσιο της συμφωνίας αλλά όχι και το Ισραήλ και ακόμα διαπραγματεύεται τις λεπτομέρειες, τόνισε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει συντονιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμφωνίας.

Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσες παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αποσύρθηκε απόψε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας και αναδιατάχθηκε γύρω από το μεγάλο συγκρότημα, όπου το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στεγάζεται μια βάση της Χαμάς, ανέφερε ένας δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βρήκε όπλα της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

IDF soldiers have found Hamas weapons in the MRI department at Shifa Hospital in Gaza pic.twitter.com/A36rqxMgCh

Από το πρωί σήμερα, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε μια «στοχευμένη επιχείρηση» στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου, εκτός από τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Ο δημοσιογράφος είπε ότι οι στρατιώτες ανέκριναν δεκάδες πολίτες, τους οποίους στη συνέχεια άφησαν ελεύθερους.

Οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να δείχνει οπλισμό της Χαμάς που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα κατά την έφοδο ισραηλινών στρατιωτών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, έδωσαν απόψε στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Κομάντος της μονάδας Shaldag και μέλη της 36ης ταξιαρχίας των IDF, που συμμετείχαν στην επιχείρηση, βρήκαν τον οπλισμό σε αίθουσα μαγνητικού τομογράφου (MRI), σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Στο βίντεο διακρίνονται πολλά τυφέκια εφόδου AK-47, χειροβομβίδες, γεμιστήρες και άλλος οπλισμός. Σε άλλη πτέρυγα βρέθηκε «τεχνολογικός εξοπλισμός» που υποδηλώνει ότι η Χαμάς διατηρούσε εκεί επιχειρησιακό αρχηγείο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

No cuts, no edits, just the undeniable truth.



Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/rDd64to2eN