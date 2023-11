Μεγάλη έκρηξη στους Καταρράκτες του Νιαγάρα

Η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, η οποία συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά, πιθανότατα προκλήθηκε από έναν απρόσεκτο οδηγό, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

Το FBI εξέτασε το ενεδεχόμενο ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης και για τον λόγο αυτόν εκκενώθηκαν τα κυβερνητικά κτίρια και έκλεισαν τα συνοριακά περάσματα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Το NBC μετέδωσε ότι στο όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες δεν βρέθηκαν εκρηκτικά.

Νωρίτερα, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην πολιτεία, ενώ μεταβαίνει και η ίδια στο σημείο.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Οντάριο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της καναδικής επαρχίας αξιολογούν την κατάσταση στη γέφυρα Ρέινμποου. Η τοπική αστυνομία πάντως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προς το παρόν η ανάμειξή της στη διερεύνηση του συμβάντος είναι «ελάχιστη».

Η γέφυρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το απόγευμα, μέχρι νεωτέρας.

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη μεθοριακή διάβαση, ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε επίσης ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντομινίκ Λεμπλάν είπε ότι ενισχύθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα και ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

