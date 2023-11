Γραμμή μετρό 30 χλμ. με κόστος €4,5 δισ. κατασκευάζει το Ντουμπάι

Το Ντουμπάι θα δαπανήσει 18 δισεκατομμύρια ντιρχάμ (4,5 δισ. ευρώ) για την κατασκευή νέας γραμμής μετρό, καθώς ο κορυφαίος επιχειρηματικός και τουριστικός κόμβος της Μέσης Ανατολής προσπαθεί να επεκτείνει το σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών του εν μέσω αύξησης του πληθυσμού της πόλης.

Με 14 σταθμούς σε μήκος 30 χιλιομέτρων, η νέα μπλε γραμμή θα συνδέει τη λιμενική περιοχή Dubai Creek Harbor με την International City και την Dubai International Academic City, ανέφερε η υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ντουμπάι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Η νέα γραμμή θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 2029, ανέφερε ο οργανισμός.

#Dubai Metro Blue Line project, the 30-kilometre new line includes 14 stations, encompassing three key interchange stations: The Creek, Centrepoint, and International City 1 Stations, along with an iconic station at Dubai Creek Harbour. pic.twitter.com/0Kiwdi1JtF