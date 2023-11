Eλον Mασκ προς διαφημιζόμενους: Αντε γ@μ@θείτε

Ο Έλον Μασκ είπε στους διαφημιστές που σταμάτησαν τις καταχωρήσεις στο X λόγω της υποστήριξής του σε μια αντισημιτική ανάρτηση να πάνε να «γ@μ@θούν», βαθαίνοντας τη ρήξη μεταξύ του δισεκατομμυριούχου και των εταιρειών που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων.

Σε μια συνέντευξη με τον Andrew Ross Sorkin στο The New York Times Dealbook Summit χθες, ο Μασκ είπε ότι μια πρόσφατη έξοδος μεγάλων εμπορικών σημάτων από το μέσο -που περιλάμβαναν IBM, Apple, Walt Disney, Comcast και Warner Bros- «θα σκότωνε την εταιρεία. Και όλος ο κόσμος θα μάθει ότι οι διαφημιστές σκότωσαν την εταιρεία».

Αλλά παράλληλα, ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε το X για 44 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2022, απέρριψε την ιδέα να... επιστρέψουν. «Αν κάποιος πρόκειται να προσπαθήσει να εκβιάσει με διαφημίσεις, να με εκβιάσει με χρήματα, λέω "Αντε γ@μ@θείτε". Είναι σαφές; Ελπίζω να είναι», είπε.

Κάνοντας μια προφανή κίνηση προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Μπομπ Ίγκερ, πρόσθεσε, γελώντας: «Γεια σου Μπομπ, αν είσαι στο κοινό». Η Disney δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, σημειώνουν οι Financial Τimes.

Το X βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από διαφημίσεις, αν και ο Μασκ έχει πει ότι σχεδιάζει να διαφοροποιηθεί σε τομείς όπως οι συνδρομές και οι πληρωμές.

Παρά τις βωμολοχίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μασκ ζήτησε συγγνώμη για την ανάρτησή του σχετικά με το αντισημιτικό tweet, αποκαλώντας το «ίσως ένα από τα πιο ανόητα, αν όχι το πιο ανόητο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στην πλατφόρμα». Απέρριψε επίσης την ιδέα ότι είναι αντισημίτης και επέμεινε ότι είχε παρεξηγηθεί.

Ο Μασκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επισκέφθηκε το Ισραήλ για πρώτη φορά, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίνν Νετανιάχου και περιόδευσε τις περιοχές που δέχθηκαν επίθεση από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

BREAKING: Elon Musk to advertisers trying to blackmail 𝕏 into censorship: “Go f*ck yourself.” pic.twitter.com/cfH3ThOXNh