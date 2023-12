Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Επιστημονική φαντασία η μείωση επιτοκίων από το πρώτο τρίμηνο του 2024

To μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Πίτερ Κάζιμιρ απέρριψε ως ανεδαφικές τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Ο Σλοβάκος κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι συμφωνεί με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ, ότι «τα εισερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στηρίζουν την ιδέα ότι δεν θα χρειαστεί επιπρόσθετη σύσφιξη».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «το να αναμένεται μείωση επιτοκίων το τέταρτο τρίμηνο είναι επιστημονική φαντασία».

