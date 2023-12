ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έναν ενεργό σκοπευτή στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας, όπου φαίνεται να υπάρχουν "πολλά θύματα".

Η αστυνομία, σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, δεν διευκρίνισε την κατάσταση των θυμάτων αλλά προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νεβάδα, ο δράστης είναι νεκρός.

BREAKING! Active shooter reported with multiple victims at the University of Nevada in Las Vegas#nevada #lasvegas #shooting #breakingnews



