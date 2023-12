Νετανιάχου σε Χεζμπολάχ: Η Βηρυτός θα γίνει η επόμενη Γάζα

Επίθεση με κατευθυνόμενο πύραυλο από τον Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 60χρονος αγρότης στο βόρειο Ισραήλ σήμερα, σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ να μην κλιμακώσει τις εχθροπραξίες.

Ο στρατός δήλωσε πως η Χεζμπολάχ διενήργησε αντιαρματική επίθεση και ισραηλινά ελικόπτερα, άρματα μάχης και πυροβολικό ανταπέδωσαν τα πυρά εναντίον της πηγής, στην άλλη πλευρά των συνόρων.

«Αν η Χεζμπολάχ επιλέξει να αρχίσει ολοκληρωτικό πόλεμο, τότε θα μετατρέψει με τα ίδια της τα χέρια τη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο σε Γάζα και Χαν Γιουνίς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες κοντά στα σύνορα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανακοίνωσε τον θάνατο του άνδρα στη Φασούτα, περίπου τρία χιλιόμετρα από τη Ματάτ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"If Hezbollah decides to open an all-out war, then with its own hands it will turn Beirut and southern Lebanon, which are not far from here, into Gaza and Khan Yunis." pic.twitter.com/tDkDegEV8Q