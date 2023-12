Χτύπησαν πλοία των Χούθι οι ΗΠΑ, βύθισαν τρία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χτύπημα κατά ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Οπως έκαναν γνωστό έλαβαν δεύτερη κλήση κινδύνου σε λιγότερο από 24 ώρες από το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Hangzhou στην Ερυθρά Θάλασσα και τα ελικόπτερα τους δέχθηκαν πυρά από αντάρτες Χούθι καθώς παρείχαν βοήθεια.

Τα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού απάντησαν με μια επίθεση που βύθισε τρία σκάφη και σκότωσε τους αντάρτες, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο X. Η δεύτερη κλήση κινδύνου ήρθε σήμερα το πρωί.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν νωρίτερα ότι κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων που εκτοξεύθηκαν από αντάρτες Χούθι μετά από αίτημα για βοήθεια από το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το Maersk Hangzhou είχε αναφέρει προηγουμένως ότι χτυπήθηκε από πύραυλο.

Στη δεύτερη επίθεση, τέσσερα μικρά σκάφη που προέρχονταν από την Υεμένη έφτασαν σε απόσταση 20 μέτρων από το Maersk Hangzhou και επιχείρησαν να επιβιβαστούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΗΠΑ. Ελικόπτερα από τα USS Eisenhower και USS Gravely ανταποκρίθηκαν στην κλήση κινδύνου.

«Κατά τη διαδικασία των κλήσεων προς τα μικρά σκάφη, τα τελευταία έβαλαν με φορητά όπλα κατά των ελικοπτέρων», ανέφερε. Το τέταρτο σκάφος τράπηκε σε φυγή, ενώ δεν υπήρξαν ζημιές σε προσωπικό ή εξοπλισμό των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Υπήρξαν περισσότερες από 20 επιθέσεις από τους Χούθι από τις 19 Νοεμβρίου. Οι ΗΠΑ και ορισμένα άλλα έθνη έχουν σχηματίσει μια θαλάσσια ειδική ομάδα για να απαντήσουν στις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, θυμίζει το Bloomberg.

Η Maersk ανακοίνωσε μετά την επίθεση πως αναστέλλει για 48 ώρες τη διέλευση του στόλου της από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

