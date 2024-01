Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος, επίθεση και με μαχαίρι

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση κοντά στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν σε μια ύποπτη επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι, στη Ραανάνα.

Οπως μεταδίδει το Sky News, η αστυνομία λέει ότι το περιστατικό είναι «ολοένα και πιο πιθανό» να σχετίζεται με τρομοκρατία. Oπως μεταδίδουν οι Times of Israel, έχει συλληφθεί ένας Παλαιστίνιος από την πόλη της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη, όπως και ένας δεύτερος άνδρας, συγγενής του υπόπτου. Η αστυνομία αναφέρει ότι εκλάπησαν συνολικά τρία αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

🚨🇮🇱BREAKING - VIOLENCE INSIDE ISRAEL: 19 HIT BY CAR RAMMING AND MULTIPLE STABBINGS



Following yesterday's Hezbollah infiltration in the north, chaos has unfolded in Ra'anana, north of Tel Aviv: 19 people hit in at least 3 separate car ramming incidents, along with multiple… pic.twitter.com/FDO1CdVWmJ