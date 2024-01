Χτύπημα των ΗΠΑ στους Χούθι μετά την επίθεση σε τάνκερ της Trafigura

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ χτύπησαν πύραυλο των Χούθι στην Υεμένη λίγες ώρες αφότου ένα τάνκερ που επιχειρούσε για λογαριασμό του εμπορικού κολοσσού Trafigura Group και μετέφερε φορτίο με ρωσικά καύσιμα χτυπήθηκε - ήταν η πιο σημαντική επίθεση μέχρι τώρα από την ομάδα ανταρτών σε πλοίο μεταφοράς πετρελαίου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν ότι ο πύραυλος των Χούθι ήταν έτοιμος να εκτοξευτεί και αποτελούσε «άμεση απειλή» για τη ναυτιλία στην περιοχή. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τον πύραυλο, είπε η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom) στο X.

Το χτύπημα των ΗΠΑ ήρθε λίγες ώρες αφότου οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με πυραύλους στο Marlin Luanda. Το πλοίο μετέφερε νάφθα ρωσικής προέλευσης - ένα προϊόν που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών και βενζίνης - που αγοράστηκε κάτω από το πλαφόν που επιβλήθηκε από την Ομάδα των Επτά, δήλωσε εκπρόσωπος της Trafigura την Παρασκευή.

U.S. Conducts Self-Defense Strike Against Houthi Anti-Ship Missile



On Jan. 27 at approximately 3:45 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command Forces conducted a strike against a Houthi anti-ship missile aimed into the Red Sea and which was prepared to launch. U.S. Forces… pic.twitter.com/UcHqDiyT1I