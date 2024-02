Συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για τα 50 δισ. στην Ουκρανία

Και τα 27 μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα Πέμπτη σε ένα επιπλέον πακέτο στήριξης 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ (φωτό), πρόεδρος του συμβουλίου ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν συμφώνησε να άρει το βέτο του.

«Αυτό κλειδώνει σταθερή, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία», πρόσθεσε. «Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και την ευθύνη για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ξέρουμε τι διακυβεύεται», σημείωσε επίσης.

Ως μέρος της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να συζητούν την εφαρμογή του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας κάθε χρόνο και «αν χρειαστεί» η επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο του μπλοκ, θα μπορούσε να κληθεί να προτείνει αναθεώρηση σε δύο χρόνια, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που επικαλείται το Bloomberg News.

