ΗΠΑ: Ελειπαν μπουλόνια από το 737 Μax της Alaska Airlines

To ατύχημα που συνέβη σε πτήση της Alaska Airlines τον περασμένο μήνα φαίνεται να προκλήθηκε από πόρτα η οποία που δεν είχε βιδωθεί σωστά πριν από την παράδοση του αεροσκάφους από την Boeing στην αεροπορική εταιρεία, ανακοίνωσαν Αμερικανοί εμπειρογνώμονες την Τρίτη.

Τέσσερα μπουλόνια που λειτουργούσαν ως μηχανισμός ασφαλείας για τη σταθεροποίηση ενός πάνελ δεν εγκαταστάθηκαν στο αεροσκάφος Boeing 737 Max 9, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου για την Ασφάλεια των Μεταφορών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση στην Boeing από τότε που ολόκληρος ο στόλος των αεροσκαφών Max καθηλώθηκε το 2019 μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα.

Τα στοιχεία από την πόρτα που ανακτήθηκε και την άτρακτο δείχνουν ότι τα τέσσερα μπουλόνια «έλλειπαν», αναφέρεται στην έκθεση.

