Τρίτη έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία

Μια ηφαιστειακή έκρηξη ξεκίνησε στην Ισλανδία, η τρίτη τους τελευταίους μήνες. Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου στις 6 το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με το Met Office της Ισλανδίας.

Η λάβα ξεχύνεται από μια ρωγμή 3 χιλιομέτρων και ρέει δυτικά, σύμφωνα με τις αρχές. Οι ροές κατευθύνονται μακριά από το Γκρίνταβικ, μια πόλη που εκκενώθηκε — ενδεχομένως μόνιμα — λόγω ζημιών από τις εκρήξεις λάβας και τη σεισμική δραστηριότητα.

Όπως και σε προηγούμενες εκρήξεις, οι πτήσεις εντός και εκτός της χώρας εκτελούνται κανονικά και αναμένεται να συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Το ηφαίστειο παρέμενε αδρανές για περίπου 800 χρόνια έως ότου ξεκίνησε η σεισμική δραστηριότητα το 2020. Έκτοτε έχουν σημειωθεί έξι εκρήξεις, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής. Οι τρεις πρώτες ήταν το 2021 σε ακατοίκητες περιοχές.

Η Ισλανδία είναι ένα από τα πιο ενεργά γεωλογικά μέρη στη γη λόγω της θέσης της μεταξύ της βορειοαμερικανικής και της ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας στην κορυφογραμμή του μέσου Ατλαντικού. Διαθέτει περίπου 30 ηφαιστειακά συστήματα και περισσότερες από 600 θερμές πηγές.

