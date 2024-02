Κινητοποίηση Μπάιντεν μετά το νέο μακελειό στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συζήτησε το «τραγικό και ανησυχητικό περιστατικό» στη βόρεια Γάζα με τους ηγέτες της Αιγύπτου και του Κατάρ, καθώς και τρόπους για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς σε συνδυασμό με μια εκεχειρία έξι εβδομάδων, αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

«Το τελευταίο γεγονός στη βόρεια Γάζα πρέπει να διερευνηθεί, τονίζει ο Λευκός Οίκος, επισημαίνοντας την τραγική ανθρωπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο λαός της Γάζας.

Ο Λευκός Οίκος μόλις ανακοίνωσε ότι με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι συζητήθηκε το συμβάν και εκφράστηκε οδύνη για τις απώλειες. Συμφώνησαν ότι το περιστατικό «υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό και να επεκταθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Η απελευθέρωση των ομήρων θα οδηγήσει σε «άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για περίοδο τουλάχιστον έξι εβδομάδων», δήλωσαν ο Μπάιντεν και ο ηγέτης του Κατάρ, συμφωνώντας να παραμείνουν σε τακτική επαφή τις επόμενες ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε: «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση από νωρίς σήμερα το πρωί και γνωρίζουμε ότι διεξάγεται έρευνα. Θα παρακολουθούμε στενά αυτή την έρευνα και θα πιέζουμε για απαντήσεις».

Οι αρχές της Χαμάς υποστηρίζουν ότι περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις καθώς περίμεναν την παράδοση φαγητού, αλλά το Ισραήλ αμφισβήτησε τον απολογισμό προκρίνοντας την εκδοχή ότι πολλά από θύματα χτυπήθηκαν θανάσιμα από φορτηγά και συγκρούσεις που ακολούθησαν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο από drone που δείχνει χιλιάδες ανθρώπους να συρρέουν γύρω από φορτηγά που έφτασαν μεταφέροντας επισιτιστική στη βόρεια Γάζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οχήματα δεν σταματούσαν παρά τη συρροή του πλήθους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει τις αναφορές ότι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι η αιματοχυσία θα περιπλέξει τις συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν το περιστατικό θα περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά. «Το ξέρω ότι θα συμβεί».

Κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει τις αναφορές, σημειώνοντας ότι υπάρχουν «αντικρουόμενες εκδοχές» σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναμένει πάντως να επιτευχθεί μέχρι τη Δευτέρα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως είχε προβλέψει νωρίτερα. «Μάλλον όχι μέχρι τη Δευτέρα, αλλά είμαι αισιόδοξος», είπε.

Ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά «αρκετών ανθρώπων» μεταξύ του πλήθους που είχε περικυκλώσει φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, αφού ένιωσαν ότι βρίσκονταν υπό απειλή, δήλωσε σήμερα ισραηλινή πηγή ενώ οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δήλωσαν ότι 112 άνθρωποι που περίμεναν για βοήθεια σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς σπρώχτηκαν και ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά. Δήλωσε ότι το περιστατικό είναι υπό εξέταση.

A massacre has occurred. Israel kill 104 Palestinians who had gathered at a food aid convoy near Gaza hoping for food to ease their starvation. pic.twitter.com/D8NbbNS9r0

Ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν για επισιτιστική βοήθεια στην οδό Αλ-Ρασίντ στην πόλη της Γάζας αυξήθηκε σε 112, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Υγείας στη Γάζα, ενώ τουλάχιστον 760 άτομα τραυματίστηκαν.

«Μόλις οι άνθρωποι πλησίασαν τα φορτηγά που μετέφεραν επισιτιστική βοήθεια, δέχτηκαν πυρά. Υπήρχαν drones στον ουρανό. Υπήρχαν, επίσης, πυρά από ναυτικές δυνάμεις και τεθωρακισμένα οχήματα στην περιοχή», μεταδίδει ο Χάνι Μαχμούντ από τη Ράφα για το Al Jazeera.

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις πυροβόλησαν εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων που πεινούσαν, ήταν τραυματισμένοι και εκτοπισμένοι. Άνθρωποι που απλά προσπαθούσαν να πάρουν στα χέρια τους ό,τι μπορούσαν για να θρέψουν τις οικογένειές τους και να παραμείνουν ζωντανοί».

Σύμφωνα με μαρτυρίες και με τις υπηρεσίες υγείας της Γάζας, Ισραηλινοί στρατιώτες που στάθμευαν σε μικρή απόσταση για να προστατεύσουν το κομβόι, άνοιξαν πυρ στο πλήθος που κατευθυνόταν προς τα περίπου 30 φορτηγά.

«Καθώς το κομβόι (που είχε αναχωρήσει από τα νότια της Γάζας) μπήκε στο βόρειο τμήμα, χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στα φορτηγά, κάτι που προκάλεσε ποδοπάτημα στο οποίο δεκάδες τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν, ορισμένοι από αυτούς παρασύρθηκαν από τα φορτηγά» υποστήριξε ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στη συνέχεια, ένα μέρος της αυτοκινητοπομπής συνέχισε την πορεία του αλλά «δεκάδες» άμαχοι βρέθηκαν κοντά στις ισραηλινές δυνάμεις που πυροβόλησαν «προειδοποιητικά» και κατόπιν «άνοιξαν πυρ» συνέχισε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Επρόκειτο για περιορισμένα πυρά (…) δεν ήταν ένα μαζικό συμβάν, από τη δική μας σκοπιά», πρόσθεσε. Ο στρατός έκανε λόγο για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες» που ποδοπατήθηκαν από το πλήθος το οποίο «περικύκλωσε τα φορτηγά και λεηλάτησε» το φορτίο τους. Δεν έδωσε όμως κάποιον απολογισμό των θυμάτων από τους πυροβολισμούς.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, ο ίδιος στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε από ποιον οργανισμό προερχόταν η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν τα φορτηγά. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαριννί ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι «καμία υπηρεσία του ΟΗΕ δεν εμπλεκόταν σε αυτήν τη διανομή».

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε προκλητικά ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα θέτει σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς στρατιώτες και πρέπει να σταματήσει, την ώρα που περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιο σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να λάβουν βοήθεια στην πόλη της Γάζας.

«Σήμερα αποδείχθηκε ότι η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα δεν είναι μόνο τρέλα, ενώ οι όμηροί μας κρατούνται στη Λωρίδα… αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο τους στρατιώτες των IDF», δήλωσε ο Ben-Gvir, προσθέτοντας ότι οι παραδόσεις αποτελούν «οξυγόνο για τη Χαμάς».

Scenes from Kamal Idwan Hospital following the humanitarian aid massacre at Al Rasheed Street.



Kamal Idwan Hospital was announced out of service yesterday due to the lack of fuel and medical supplies. pic.twitter.com/LBsMsyH9a7