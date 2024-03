Γάζα: Ερευνα για τη «σφαγή του ψωμιού» ζητά η διεθνής κοινότητα

Η διεθνής κοινότητα ζητεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και έρευνα για τις ευθύνες μετά την τραγωδία εν μέσω διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν ισραηλινά πυρά και ποδοπάτημα πλήθους στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν «τις προσεχείς ημέρες» σε αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είπε επίσης πως «ελπίζει» ότι θα υπάρξει νέα ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους, που φέτος αναμένεται να ξεκινήσει το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου. Όμως «δεν έχουμε φθάσει ακόμη εκεί», προειδοποίησε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί, οι μάχες και οι λεηλασίες καθιστούν τη διανομή βοήθειας στην πράξη αδύνατη.

Τα φορτία με τη βοήθεια, για τη διέλευση των οποίων απαιτείται πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ, που επιβάλλουν αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, το 2007, φθάνουν μέσω Αιγύπτου στη Ράφα, αλλά η ποσότητά τους κάθε άλλο παρά αρκεί για να καλυφθούν οι πελώριες ανάγκες.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID), μόλις 96 φορτηγά εισέρχονταν κατά μέσον όρο στον θύλακο την ημέρα την περασμένη εβδομάδα. «Πρόκειται για κλάσμα αυτού που χρειάζεται», τόνισε η Σαμάνθα Πάουερ.

«Θα επιμείνουμε να λέμε στο Ισραήλ πως πρέπει να διευκολυνθεί η είσοδος περισσότερων φορτηγών και να αυξηθούν οι οδοί πρόσβασης στη Γάζα (...) Δεν αρκεί στ’ αλήθεια η βοήθεια που φθάνει στη Γάζα», είπε ο Τζο Μπάιντεν.

The war on #Gaza is a war on women.@UN_Women estimates that at least 9,000 women have been killed in Gaza to date. Women continue to suffer its devastating impact.



We reiterate our call for an immediate humanitarian ceasefire.



Read more⬇️https://t.co/OSlq8Qb7FR pic.twitter.com/aJs7xjNUsm